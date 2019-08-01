Покусаны 198 тысяч человек: в РФ растет риск заболеть бешенством

За шесть месяцев 2019 года в России почти 200 тыс. человек обратились к медикам из-за укусов животных. В Роспотребнадзоре предупреждают, что в стране высока вероятность заражения людей бешенством.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в 2019 году зафиксированы более 198 тыс. случаев укусов, ослюнений и оцарапываний животными. При этом 53 тыс. пострадавших – дети.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России страдают от нападения животных около 400-500 тыс. человек. Из них 250 тыс. подвержены заражению бешенством и проходят лечение.

С 2012 года в стране зафиксированы 30 смертельных случаев. За семь месяцев этого года скончались два человека – в Москве и Амурской области, передает ТАСС.

Ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тыс. человек. Самый высокий уровень смертности – в Азии и Африке, где основным переносчиком болезни, как и везде, являются собаки.