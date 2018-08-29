Покупка Украиной американского ПВО ничего не даст самой Украине

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев может закупить у Вашингтона несколько комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Предположительно, речь идет о закупке трех комплексов. Стоимость одного ПВО производства США начинается от 750 млн долларов.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев отметил, что сама идея покупки таких систем у американцев является необдуманной и опрометчивой, так как для её работы нет необходимой инфраструктуры.

В частности, о создании системы ПВО Украины на основе этих комплексов говорить рано, потому что система управления зенитно-ракетными комплексами, которые на данный момент у них есть, она советского производства.

По его мнению, техническое обеспечение, разная аппаратура, сами комплексы – это только составляющие, к ним необходимо еще много материально-технических средств. Покупка трех систем Patriot ничего не изменит и не даст Украине в плане повышения обороны страны.

Сергей Хатылев добавил, что это очередная показуха со стороны властей Украины, а чем именно она закончится, они еще сами не понимают.

Посол Украины также сообщил, что стране необходимы беспилотные летательные аппараты, контрснайперские системы и контрбатарейные радары, сообщает «ПолитЭксперт».