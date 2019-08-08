Покупатели недвижимости стали активнее открывать эскроу-счета

Сбербанк России отчитался об активной работе по открытию эскроу-счетов для сделок с недвижимостью.

«Только за июль 2019 объем средств на счетах эскроу вырос на 30% относительно среднемесячных показателей первого полугодия текущего года. По состоянию на сегодняшний день Сбербанком открыто более 4 тысяч счетов эскроу, из них за июль — более 1 тысячи», — приврдит пресс-служба банка слова директора управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко.

Топ-менеджер также добавил, что на сегодняшний день застройщиками заключается уже не менее 100 сделок с хранением денег клиентов на специальных «эскроу-счетах», доступ к которым продавец получит лишь при сдаче жилого объекта. И этот показатель в 6 раз больше, чем был в январе нынешнего года.

При этом ещё далеко не все банки готовы грамотно работать с этим новым инструментом, рассказал «Русской Планете» генеральный директор девелоперской компании АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. «Не все кредитные организации успели приобрести необходимые компетенции, сотрудников, сформировать подразделения, настроить внутренние процессы, — отметил эксперт. — Кроме того, сейчас регулятор и банки готовы гарантировать защиту средств на эскроу-счетах объёмом до 10 млн. рублей, а остальную сумму страхует уже непосредственно банк, что создаёт некоторые риски».

Также Савченков обратил внимание на то, что закон об эскроу-счетах прописывает критерии надёжности застройщика и у тех компаний, что не попадают под формальные требования, возникают дополнительные сложности с поиском финансирования, им приходится брать кредиты.

Наконец, в случае от отказа от сделки забрать средства с эскроу-счёта быстро не получится — закон предусматривает достаточно длительную процедуру, процесс может затянуться на 2-3 года и часть суммы за это время определённо обесценится, предупредил спикер.