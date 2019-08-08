Поклонники смогут проститься с Вилли Токаревым 9 августа

Поклонники смогут проститься с Вилли Токаревым 9 августа

Поклонники популярного советского и российского шансонье Вилли Токарева смогут проститься со своим кумиром 9 августа.

Прощание с артистом пройдёт в храме Святителя Николая в Котельниках, об этом РИА Новости рассказал друг семьи покойного, народный артист России Николай Тамразов. После панихиды тело Токарева будет в тот же день предано земле на Калитниковском кладбище.

Вилли Токарев был одним из самых популярных исполнителей шансона на территории СССР, он исполнил такие хиты как «Небоскрёбы, небоскрёбы», «В шумном балагане», «Летят перелетные птицы». Ещё при Брежневе, в 1974 году, он эмигрировал в США, откуда вернулся на родину уже в 90-е.

За свою творческую карьеру Вилли Токарев записал около 50 альбомов и не раз становился обладателем премии "Шансон года".

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