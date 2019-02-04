При пожаре в «звездном» доме сгорела квартира дочери Башмета

При пожаре в доме на Никитской улице в Москве полностью сгорела квартира дочери дирижера Юрия Башмета. Она в результате происшествия не пострадала.

Об этом рассказал администратор Башмета Дмитрий Гринченко. Он указал, что Ксения и ее дети живы, они успели вовремя выбраться из квартиры.

Гринченко не стал комментировать информацию о том, что пожар начался именно в квартире дочери Башмета. «Источник пожара установят те люди, которые этим профессионально занимаются», - подчеркнул он в разговоре с РБК.

Кроме дочери Башмета, в доме с видом на Кремль проживали художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская, актриса Ингеборга Дапкунайте.

По последним данным, в ночном пожаре погибли семь человек. Огонь охватил площадь до 2 тыс. кв. м. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.