При пожаре на судах с газом возле Крыма погибли 14 моряков
Два танкера, перевозившие сжиженный газ, загорелись в Керченском проливе. В результате погибли 14 моряков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Инцидент произошел накануне вечером. Судна «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании находились на стоянке в нейтральных водах Черного моря. В результате передачи топлива с борта на борт произошло возгорание.
На борту танкеров находились 32 человека – это граждане Турции и Индии. Согласно информации спасательных служб, 10 человек погибли, 10 спасены и 12 попали без вести.
По данным источников «Интерфакса», танкеры работали с газом по «серым схемам». По факту гибели людей Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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