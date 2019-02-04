Пожар в доме с видом на Кремль унес жизни шести человек

В результате крупного пожара в элитном доме, расположенном в самом центре Москвы, погибли шесть человек. Экстренные службы спасли 42 человека, из них восемь детей.

Первоначально сообщалось о четырех жертвах огня. Позже спасатели нашли тела еще двоих пострадавших, один из которых – несовершеннолетний.

Пожар начался в ночь на 4 февраля в доме на Никитском бульваре. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Ему присвоен повышенный уровень сложности.

Возгорание началось на пятом этаже высотки. Затем между пятым и шестым этажами обрушились перекрытия. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов рассказал, что на месте пожара произошел хлопок.

Пожар ликвидировали к пяти утра. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет РИА Новости. Возможной причиной пожара называют неисправность электрооборудования.



Дом был построен в 1914 году. Здание относится к объектам культурного наследия. В нем расположены свыше 100 квартир.