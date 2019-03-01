Поиск исполнителей госзаказа на сайте подработок смутил россиян

Поиск исполнителей госзаказа на сайте подработок смутил россиян

На популярном сервисе для поиска подработки в России появилось необычное объявление. Там разыскивают подрядчика для выполнения коммунальных работ по заказу госучреждения в Москве.

Согласно тексту объявления, необходимо спилить деревья на территории, где построят дома по программе реновации. Как пишет «360», такие работы давно выполняет ГБУ «Жилищник», а все задания разыгрывают через официальные площадки.

Дозвонившись автору объявления, журналисты узнали, что мужчина хотел участвовать в торгах на распил деревьев, но передумал. Тогда он разместил объявление на сайте, чтобы узнать, за какие деньги люди готовы выполнять данную работу.

Адвокат Тимур Маршани объяснил, что если бы выигравший тендер человек опубликовал объявление о поиске неких сторонних лиц для выполнения госзаказа, это было бы незаконно.

Сервис YouDo был открыт в 2012 году. В феврале 2019 года сообщалось о многочисленных жалобах на нанимателей с фейковыми заданиями.

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