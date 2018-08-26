Похолодание придет в столицу на ближайшей неделе

Последние дни лета в Москве и Московской области будут теплыми, однако с 30 августа погода станет прохладнее и начнутся кратковременные ливни.

В начале недели воздух прогреется до 24-29 градусов. Ночью столбики термометров покажут 7-12 градусов.

Прохладная погода установится в среду – на западе Подмосковья температура составит 20-22 градуса. Восточная часть региона почувствует похолодание в последний день лета, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам синоптиков центра погоды «Фобос», температурный режим приблизится к многолетнему значению для конца лета. Вместе с дождями в регион придут грозы и кратковременные ветры.