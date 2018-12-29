Пограничники задерживают все рейсы «Победы» во «Внуково»

Пограничники задерживают все рейсы «Победы» во «Внуково»

Рейсы «Победы» массово задерживаются во «Внуково» из-за претензий пограничников к посадке пассажиров. Компания хочет взыскать с аэропорта расходы на вынужденные задержки.

Как сообщили в авиакомпании, все международные рейсы задерживают до одного часа. Сотрудники пограничной службы объясняют отказ в своевременной посадке тем, что перемещение пассажиров из терминалов в автобусы не должно начинаться раньше прибытия экипажа в самолет.

«Хотя никаких законодательных требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует», - уверили в компании.

В «Победе» объяснили, что согласно правилам авиакомпании, посадка пассажиров начинается примерно одновременно с отправлением экипажа на борт. Раньше с такими действиями со стороны пограничников компания не сталкивалась.

Источники РБК сообщили, что действия пограничников стали ответом на отказ «Победы» отправить в любую страну гражданина Бенина, который вылетел 26 декабря в Стамбул, но не был допущен в Турцию. Его депортировали в Россию, однако погранслужба не пропустила Бенина в Россию, ссылаясь на международную конвенцию ИКАО.

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