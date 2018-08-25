На подъезде к Волгограду задержали сотрудника ФСБ с наркотиками
На посту ДПС в Волгограде задержали сотрудника ФСБ, который перевозил в машине 8 кг наркотиков.
В каком именно ведомстве служил задержанный, не сообщается, известно лишь, что он проходил службу в Крыму. Вес партии наркотических средств составил от 8 до 10 кг.
Свертки с запрещенным веществом найдены в колесах автомобиля, сообщает РБК.
Официальным комментарием информации издание не располагает.
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