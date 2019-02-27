Подъемный миллион сельских врачей и учителей освободят от НДФЛ

Подъемные средства в размере 1 млн рублей, которые предоставляются по программе «Земский доктор» и «Земский учитель», будут освобождены от налога. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Ранее программа финансировалась из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поэтому НДФЛ не вычитался из подъемных средств.

Теперь финансирование осуществляется из федерального бюджета, в результате чего учитель или доктор может рассчитывать на 870 тыс. рублей, а фельдшер – на 435 тыс. рублей вместо 500 тыс.

Президент обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой выбрать оптимальный вариант решения данной проблемы, отмечает ТАСС.

Ранее глава государства обещал снять возрастное ограничение для участников программы «Земский доктор», чтобы врачи старше 50 лет могли получить подъемные средства при переезде в село.