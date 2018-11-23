Подушки безопасности Mazda признали смертельно опасными

Российский производитель автомобилей Mazda – ООО «Мазда Мотор РУС» - отзовет в России 62,357 тыс. машин. В компании объясняют это проблемами с подушками безопасности.

Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт), будут отозваны автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, проданные с мая 2006 по ноябрь 2014 года.

Специалисты Росстандарта объясняют, что высокая влажность может нарушить целостность корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности. В случае ДТП они могут не сработать или привести к попаданию металлических осколков в пассажиров и водителя, и как следствие, к серьезной травме или летальному исходу.

В машинах заменять старые газогенераторы модицифированными. Ремонтные работы проведут за счет компании, уточняет Росстандарт.

В ноябре Mazda отозвала 230 тыс. машин в Японии и еще 440 тыс. в других странах. В автомобилях нашли неполадку, которая могла привести к остановке двигателя во время движения.