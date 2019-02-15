Подросток из Ивантеевки отсидит 7 лет за стрельбище в школе

Устроившего стрельбу школьника из подмосковной Ивантеевки приговорили к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии. Сторона обвинения требовала для мальчика девять с половиной лет лишения свободы.

Приговор вынесен 15 февраля Московским областным судом. Потерпевшая сторона потребовала взыскать с него более 4 млн рублей. Суд удовлетворил иски частично – на общую сумму более 2 млн рублей, пишет Lenta.ru.

Напомним, девятиклассник устроил стрельбу в сентябре 2017 года после замечания со стороны педагога. Он вышел с учителем в коридор, где после разговора на повышенных тонах напал на него с кухонным топориком. После этого школьник зашел в класс и начал стрелять из пневматики и взрывать самодельные петарды.

Учительница получила черепно-мозговую травму, ее оперировали. Три школьника, выпрыгнувших из окна, получили травмы, одна учащаяся сломала позвоночник.