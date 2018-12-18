Подростка в Перми осудили на 10 лет колонии за резню в школе

Подростка в Перми осудили на 10 лет колонии за резню в школе

В Перми вынесен приговор 17-летнему подростку, который в январе 2018 года напал на учеников и учителя с ножом. Несовершеннолетнему назначили наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Судья Константин Истомин признал виновным учащегося школы №127 в покушении на убийство, разбойном нападении на охранника школы и уничтожении имущества путем поджога. Наказание подростку предстоит отбывать в воспитательной колонии.

Гособвинение требовало назначить ему 9 лет и 10 месяцев колонии, а также отправить подростка на принудительное лечение и обязательный учет у врача-психиатра, передает ТАСС. Прокурор на процессе Екатерина Кашина отмечала, что несовершеннолетний признан вменяемым, однако у него имелось психическое расстройство.

Напомним, инцидент в школе Перми произошел 15 января. Двое подростков нанесли ученикам и учителю многочисленные раны ножом. В результате нападения 15 человек получили ранения, 12 из них госпитализированы. На теле учительницы зафиксировали 17 ударов ножом. Второй участник нападения два месяца провел в психиатрическом стационаре. Дело в отношении него рассмотрят в отдельном производстве.

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