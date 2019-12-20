Подписчики поддержали блогера Давидыча после травли
Видеоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, сообщил о существовании группы вымогателей, которые управляют российским YouTube. По его словам, они требовали 25 млн рублей в течение полугода.
Об этом Давидыч рассказал в ходе пресс-конференции на телеканале «360». Преследованию подверглись и другие не менее известные блогеры – их имена Давидыч попросил не разглашать.
Вымогательства длились с июля. Угрожая оружием, группа людей требует деньги за общее покровительство.
В соцсетях Давидыча поддержали. «Эрик, мы с тобой» - самый частый комментарий.
Последний резонансный случай произошел с ним в середине декабря. В мужчину специально плюнули, чтобы спровоцировать драку. Провокатор снимал происходящее на телефон.
Давидыч был осужден на 4 года и 8 месяцев колонии общего режима за мошенничество с автомобильными страховками и отмывание денег. Суд зачел время пребывания в СИЗО и отпустил блогера на свободу.
Ранее Forbes оценил доход блогерши из Краснодара в 18 млн долларов.
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