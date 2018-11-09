ФАС подписала соглашение о мерах по заморозке цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала проект соглашения о заморозке цен на топливо. Документ направлен в Минэнерго. Об этом сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Речь идет о соглашении с нефтяными компаниями, поручения по которому дал на этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев. Он возложил на ФАС и Минэнерго обязанность по заключению соглашения с нефтяниками, согласно которому они должны зафиксировать цены на бензин до конца года на уровне мая.
В конце октября Медведев признал, что цены на бензин продолжают расти. Тогда же глава правительства призвал нефтяников заморозить цены на топливо до конца года, напоминает РБК.
В противном случае власти пригрозили ввести заградительные пошлины на вывоз нефтепродуктов. За исполнением соглашения станут следить вице-прмьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.
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