ФАС подписала соглашение о мерах по заморозке цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала проект соглашения о заморозке цен на топливо. Документ направлен в Минэнерго. Об этом сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Речь идет о соглашении с нефтяными компаниями, поручения по которому дал на этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев. Он возложил на ФАС и Минэнерго обязанность по заключению соглашения с нефтяниками, согласно которому они должны зафиксировать цены на бензин до конца года на уровне мая.

В конце октября Медведев признал, что цены на бензин продолжают расти. Тогда же глава правительства призвал нефтяников заморозить цены на топливо до конца года, напоминает РБК.

В противном случае власти пригрозили ввести заградительные пошлины на вывоз нефтепродуктов. За исполнением соглашения станут следить вице-прмьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.