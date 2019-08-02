Подозреваемый в убийстве Григорьевой рассказал о мотивах

Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой Алексей Волнянко рассказал следователям подробности случившегося. Видеозапись с признанием вины СК опубликовал на YouTube.

По словам мужчины, он пригласил девушку к себе домой «просто выпить» водки. После того, как мужчина напился, Григорьева начала оскорблять его. Тогда Волнянко не выдержал, вышел из себя и начал бить ее.

Елена Григорьева была убита вечером в воскресенье 21 июля в Санкт-Петербурге. Труп с множественными колото-резанными ранами прохожие нашли у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской.

По оценке следователей, убийца нанёс не менее восьми ударов ножом в область спины и головы. От полученных ранений правозащитница скончалась на месте.