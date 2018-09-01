Подозреваемые в убийстве главы ДНР подтвердили причастность Киева

Подозреваемые в организации взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, на допросе подтвердили причастность Украины к преступлению. Об этом сообщил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников.

Накануне днем в центре Доценка прогремел взрыв в кафе «Сепар». В этот момент в нем находился глава ДНР, он скончался.

Всего в результате взрыва погибли два человека, девять пострадали, среди них министр по налогам и сборам ДНР Александр Тимофеев, сообщает «Коммерсантъ».

Похороны Захарченко состоятся 2 сентября.