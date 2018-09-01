Подозреваемые в убийстве главы ДНР подтвердили причастность Киева
Подозреваемые в организации взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, на допросе подтвердили причастность Украины к преступлению. Об этом сообщил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников.
Накануне днем в центре Доценка прогремел взрыв в кафе «Сепар». В этот момент в нем находился глава ДНР, он скончался.
Всего в результате взрыва погибли два человека, девять пострадали, среди них министр по налогам и сборам ДНР Александр Тимофеев, сообщает «Коммерсантъ».
Похороны Захарченко состоятся 2 сентября.
Следующая новость Самолет с 164 пассажирами охватило огнем при посадке в Сочи
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии