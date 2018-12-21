Удорожание билетов «Аэрофлота» подняло на дыбы ФАС
Авиакомпания «Аэрофлот» получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости повысить прозрачность ценообразования на билеты эконом-класса. Причиной стали массовые жалобы пассажиров на резкое изменение цен.
Россияне указывали, что билеты на один и тот же рейс с одинаковыми классом обслуживания и датой вылета стоят по-разному. ФАС дала указания авиакомпании утвердить ценовую политику.
В ведомстве заявили РБК, что компания должна, с одной стороны, создавать источники для обновления парка самолетов, с другой – разъяснять пассажирам алгоритмы изменения цен.
В конце ноября в связи с ростом топливного сбора на внутренних рейсах стоимость билетом эконом-класса выросла на 200 рублей, бизнесс-класса – 400 рублей. Председатель совета директоров авиакомпании Михаил Полубояринов прогнозировал убытки в размере 55 млрд рублей из-за удорожания топлива и девальвации рубля.
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