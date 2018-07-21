В Подольске напали на кандидата в губернаторы Подмосковья
В Подольске хулиганы напали на кандидата в губернаторы Московской области эколога Лилию Белову.
Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел на территории асфальтобетонного завода компании «СтройИвест-3». Во время потасовки помощник Беловой получил удар по лицу.
Кандидат в губернаторы Подмосковья вместе с инициативной группой приехала к заводу, чтобы доказать факт незаконной деятельности предприятия. Неизвестные вышли с территории предприятия и устроили «разборки».
Следующая новость Служба безопасности Дональда Трампа проверила мяч от Путина
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии