В Подольске напали на кандидата в губернаторы Подмосковья

В Подольске хулиганы напали на кандидата в губернаторы Московской области эколога Лилию Белову.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел на территории асфальтобетонного завода компании «СтройИвест-3». Во время потасовки помощник Беловой получил удар по лицу.

Кандидат в губернаторы Подмосковья вместе с инициативной группой приехала к заводу, чтобы доказать факт незаконной деятельности предприятия. Неизвестные вышли с территории предприятия и устроили «разборки».