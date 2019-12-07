Подмосковный университет получил имя Алексея Леонова

Технологический университет в Королеве получил имя летчика-космонавта СССР Андрея Леонова, который при жизни дважды удостоился звания Героя Советского Союза, чтобы увековечить его память. Мемориальную доску торжественно открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщил сайт телеканала «360».

Памятную табличку с именем Леонова установили на фасаде Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета в подмосковном Королеве.

Постановление о присвоении вузу имени Леонова появилось ранее на сайте правительства Подмосковья.

«Присвоить имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова государственному бюджетному учреждению высшего образования Московской области «Технологический университет», расположенному в городе Королев», - сказано в документе.

Андрей Воробьев зачитал текст постановления на торжественной линейке в честь открытия памятной таблички. Там присутствовали студенты и преподаватели вуза, представители региональных властей, а также космонавты и Герои России Олег Кононенко и Константин Козеев.

В ходе своего визита в вуз, губернатор Подмосковья посетил IT-мастерские, которые недавно открылись в университете. С их помощью студентов готовят к последующей работе с искусственным интеллектом и информационными технологиями, которые используют на промышленных предприятиях.

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