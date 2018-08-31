Подмосковный скульптор создает памятник Иосифу Кобзону
Известный скульптор Подмосковья Александр Рожников решил создать памятник Иосифу Кобзону.
По задумке автора, народный артист СССР должен олицетворять целую эпоху в одной композиции, а также памятник должен отражать все достижения артиста, как на сцене, так и в общественной деятельности.
О сроках сдачи работы информации пока не было, сообщает «Подмосковье сегодня».
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