Подмосковный полигон «Кучино» в Балашихе станет фильтром региона

На полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе установили второй основной высокотемпературный факел на две с половиной тысячи кубометров свалочного газа в час.

Факел оснастили системой онлайн-мониторинга выхлопных газов, которая позволяет обновлять информацию каждые две минуты.

До сжигания свалочный газ будет практически полностью (на 99%) очищаться в системе газоочистки, передает «Подмосковье сегодня».

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