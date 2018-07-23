Подмосковный пенсионер стал жертвой агрессивной женщины
Пенсионер 1934 года стал жертвой избиения в подмосковном городе Чехов.
Как установили правоохранители, пожилого мужчину избила молодая женщина.
Конфликт разгорелся на бытовой почве. Злоумышленницу задержали и отправили под стражу.
Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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