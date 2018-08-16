Подмосковный город Руза отмечает 690 лет со дня основания
Один из древнейших городов Московской области – Руза отмечает 18 августа свое 690-летие.
В честь даты в городе заложат капсулу времени с посланием для будущих поколений.
Мероприятия, посвященные юбилею Рузы, будут проходить три дня – с 17 по 19 августа. Посетителей ожидает праздничная программа, в которую войдут: рок-фестиваль, фестиваль «Рузская матрешка», праздничный концерт творческих коллективов городского округа, а также звезд российской эстрады, передает «Подмосковье сегодня».
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