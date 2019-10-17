Подмосковным чиновникам разрешили работать на удаленке

Московская областная дума законодательно разрешила региональным чиновникам работать удалённо.

Таким образом, Подмосковье станет первым регионом, где представители власти смогут работать из дома.

Соответствующее разрешение получат порядка 400 человек. Закон не затронет чиновников, которые напрямую работают с гражданами, уточняет «Интерфакс».

Предполагается, что эта инициатива позволит сэкономить: область не станет доплачивать работающим удалённо сотрудникам за проезд на работу, пояснил глава парламентского комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.

Ранее директор Национального агентства развития квалификаций о труде в РФ рассказал, о какой работе мечтают россияне.