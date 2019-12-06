В подмосковной Лобне сдали еще один долгострой

В Министерстве строительного комплекса Московской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир дольщикам бывшего долгостроя ЖК «Лидер» на улице Спортивная в подмосковном городе Лобня. Это второй и последний из двух монолитно-кирпичных корпусов жилого комплекса, строительство которого еще в 2012 году начал застройщик «Регионинвестстрой».

В декабре 2017 года по согласованию с Правительством Московской области обязательство по достройке проблемных домов взяла на себя ГК «Основа». Ровно год назад компания построила первый дом, а сегодня ключи получили дольщики второго дома.

Участие в торжественной церемонии приняли заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова, заместитель председателя Комитета Московской областной Думы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Кононенко, глава администрации городского округа Лобня Евгений Смышляев, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко и дольщики ЖК «Лидер».

Строительство жилого комплекса в Лобне началось еще в 2012 году, почти все квартиры здесь были реализованы, но из-за финансовых проблем «Регионинвестстрой» стройка остановилась. В итоге более 400 семей остались в числе обманутых дольщиков. В течение последующих лет строительство комплекса переходило от одной компании к другой, но за все время был лишь частично построен первый корпус, а на месте второго вырыли котлован.

В декабре 2017 года обязательства по достройке двух проблемных домов общей площадью 22 000 кв. м взяла на себя ГК «Основа». По условиям соглашения, подписанного с Минстроем и Правительством Московской области, строительство первого корпуса компания должна была завершить в сентябре 2019 года, а второго – в ноябре 2019 года.

Все работы в полном объеме были выполнены точно в установленный срок. В конце прошлого года начал заселяться первый корпус из 5-ти секций на 268 квартир общей площадью 13 668 кв. м и переменной этажности в 12-14-16 этажей. 4 декабря 2019 года начался процесс выдачи ключей от квартир дольщикам второго корпуса. Это трехсекционный монолитно-кирпичный корпус переменной этажности в 15-17 этажей, где запроектировано 200 квартир общей площадью 8 561 кв. м.

«Восстановлены права 124 граждан. Обеспечение прав дольщиков — одна из самых чувствительных проблем, над решением которой мы работаем ежедневно. Учитывая сегодняшний день, с начала 2019 года обеспечены права 18320 граждан», — отметила первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

По словам управляющего партнера и акционера ГК «Основа» Олега Колченко, строительство жилого комплекса было на личном контроле руководства компании, Минстроя и Правительства области.

«Объект был достаточно сложный – не было никакой исполнительной и рабочей документации, нам пришлось полностью восстанавливать проект. Причем изначально у нас были обязательства исключительно по достройке этих домов. Но отдавая себе отчет в том, что дольщики должны получить ключи как можно быстрее, мы взяли на себя дополнительные обязательства по вводу обоих домов и выдаче ключей», - рассказал акционер ГК «Основа».

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