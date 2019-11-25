На подмосковной ферме протестировали VR-очки для коров

На подмосковной ферме протестировали VR-очки для коров

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. При тестировании эксперты отметили снижение тревожности и «повышение общего эмоционального настроя стада».

Как сообщает Министерство сельского хозяйства региона, для животных создали программу имитации летнего поля.

Сами VR-очки представляют собой адаптацию стандартных с учетом особенностей строения головы коров. Других подробностей эксперимента ведомство не привело.

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