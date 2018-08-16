В подмосковном поселке Сафоново сгорел цех с горючими веществами
В деревне Сафоново Раменского района Подмосковья на складе с углем и другими горючими веществами произошел пожар.
В тушении пожара принимали участие десять человек и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Местные жители отмечают, что на данный момент цех сдан в аренду выходам из Закавказья, отмечает «Подмосковье сегодня».
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