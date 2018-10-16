В Подмосковье увеличился спрос на недвижимость премиум-класса

В течение девяти месяцев 2018 года в Московской области купили 217 коттеджей премиум-класса. Общая сумма сделок составила 22,6 млрд рублей. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Вместе с тем вырос спрос на особняки стоимостью от 250 млн рублей. Также продолжают укрепляться позиции вторичного рынка недвижимости – на него пришлось 70% всех сделок. Это объясняется тем, что застройщики стали меньше выводить в продажу элитные поселки.

На четверть вырос спрос на коттеджи, расположенные на Рублево-Успенском шоссе. Стоимость жилья премиум-класса там достигает в среднем 150 млн рублей.

На 13% выросло число сделок по продаже жилья на Новорижском шоссе. Здесь бюджет покупки снизился на 24% и составил в среднем 79 млн рублей. На Калужском шоссе покупок стало на 50% больше, а стоимость домов выросла на 52% и достигла 70 млн рублей.

К началу октября под Москвой было выставлено на продажу 3090 коттеджей премиум-класса. Их средняя стоимость составляет 165,3 млн рублей, сообщает «Портал элитной недвижимости».