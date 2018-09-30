В Подмосковье спасатели поймали на улице пуму

В деревне Козино Московской области сбежавшая пума напала на собаку. Дикое животное вовремя успели изловить спасатели.

Пума поймала собаку и таскала с собой. Снимки произошедшего распространили в соцсетях. Некоторые утверждают, что видели животное рядом с детской площадкой.

Местные жители самостоятельно ловить дикого зверя не стали, а вызвали МЧС, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Вскоре спасатели изловили зверя. Комментировать ситуацию в МЧС не стали.

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События: происшествия
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