Подмосковье продолжает возводить новые летние пляжи для отдыха
За последние четыре года в Московской области открылось 122 новых пляжа.
В общей сложности этим летом в регионе было доступно 202 места отдыха.
Заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов заявил, что на всех территориях отдыха дежурят медицинские специалисты и спасатели, а также регулярно вывозится мусор, отмечает «Подмосковье сегодня».
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