Подмосковье продолжает возводить новые летние пляжи для отдыха

За последние четыре года в Московской области открылось 122 новых пляжа.

В общей сложности этим летом в регионе было доступно 202 места отдыха.

Заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов заявил, что на всех территориях отдыха дежурят медицинские специалисты и спасатели, а также регулярно вывозится мусор, отмечает «Подмосковье сегодня».