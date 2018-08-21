Подмосковье продолжает расчищать мусорные свалки
С начала года в Солнечногорском районе Московской области ликвидировали 186 из 259 выявленных свалок.
Самое большое количество свалок, 38 из 48, убрали в Солнечногорске, в Андреевке ликвидировали три свалки из семи.
В Менделееве от 16 свалок осталось только пять, а в Ржавках — три из пяти.
Также навалы мусора ликвидировали в сельских поселениях Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское, Соколовское, сообщает «360».
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