В Подмосковье появится «живой лабиринт»

В подмосковных Озерах появится «живой лабиринт», рассказал глава муниципалитета Дмитрий Богданов.

Он уточнил, что необычный сад создадут в парке культуры и отдыха «Дубки».

На сегодняшний день уже определен подрядчик, который займется благоустройством парка. Согласно проекту, там появится «живой лабиринт», дополнительные малые архитектурные формы и спортивные дорожки.

Кроме того, благоустройство проводится в сквере имени Ленина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».