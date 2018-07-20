В Подмосковье появится «живой лабиринт»
В подмосковных Озерах появится «живой лабиринт», рассказал глава муниципалитета Дмитрий Богданов.
Он уточнил, что необычный сад создадут в парке культуры и отдыха «Дубки».
На сегодняшний день уже определен подрядчик, который займется благоустройством парка. Согласно проекту, там появится «живой лабиринт», дополнительные малые архитектурные формы и спортивные дорожки.
Кроме того, благоустройство проводится в сквере имени Ленина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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