В Подмосковье открыли дом-музей актера Вячеслава Тихонова
В Павловском Посаде открыли дом-музей народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Событие приурочено ко Дню российского кино и 90-летию актера.
Музей был создан в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья», на его открытие потрачено около 8 млн рублей.
Идея создания музея в честь актера принадлежала его дочери Анне Тихоновой. Экспозиция, посвященная Тихонову, открылась в деревянном здании на улице Володарского, где проживал артист.
Здесь можно увидеть личные вещи Тихонова – мебель, фотографии, афиши, костюмы, письма, сценарий фильма «Война и мир», передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Дом-музей стал первым в России, посвященным памяти народного артиста Советского Союза.
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