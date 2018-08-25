В Подмосковье открыли дом-музей актера Вячеслава Тихонова

В Павловском Посаде открыли дом-музей народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Событие приурочено ко Дню российского кино и 90-летию актера.

Музей был создан в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья», на его открытие потрачено около 8 млн рублей.

Идея создания музея в честь актера принадлежала его дочери Анне Тихоновой. Экспозиция, посвященная Тихонову, открылась в деревянном здании на улице Володарского, где проживал артист.

Здесь можно увидеть личные вещи Тихонова – мебель, фотографии, афиши, костюмы, письма, сценарий фильма «Война и мир», передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Дом-музей стал первым в России, посвященным памяти народного артиста Советского Союза.