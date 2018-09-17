В Подмосковье открылась служба паллиативной помощи детям на дому

В Московской области заработала служба оказания паллиативной медицинской помощи детям на дому.

Цель паллиативной помощи – облегчить жизнь пациентам с хроническими заболеваниями, как правило, в терминальной стадии.

Для развития этой области медицины в регионе помимо пяти выездных бригад до конца 2018 года появится хоспис на 10 мест.

На данный момент в Подмосковье функционируют 42 паллиативные койки для детей в различных учреждениях. Одно из главных заведений подобного профиля – Елизаветинский хоспис в Истре. Здесь дети с тяжелыми заболеваниями бесплатно получают обезболивание и медицинский уход, психологическую поддержку, отмечает «Подмосковье сегодня».