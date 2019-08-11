В Подмосковье дворник задолжала миллионы
В Воскресенске (Подмосковье) дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей.
По информации Lenta.ru, пару лет назад женщина пришла устраиваться на работу курьером. В конце собеседования работодатель потребовал подписать документы сразу. В итоге дворник оказалась учредителем и главой фирмы, которая ранее взяла в банке 32 миллиона долларов и обанкротилась.
В 2016 году суд постановил взыскать задолженность — 1,82 миллиарда рублей. Сумма исполнительного сбора составляет 127,4 миллиона рублей. На то, чтобы погасить долг с зарплатой дворника женщине потребуется 260 тысяч лет.
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