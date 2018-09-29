В Подмосковье 15 человек пострадали в результате аварии с автобусом
В результате ДТП с опрокидыванием автобуса в Московской области пострадали 15 человек, погибших среди них нет. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
Авария произошла на 127-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной версии, автобус опрокинулся в кювет после попытки уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу движения, сообщает «Интерфакс».
Автобус перевозил сотрудников магазина «Магнит» из Коломны в Зарайск. Движение автотранспорта на месте ДТП затруднено.
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