В Подмосковье будут штрафовать за тарелки

В Подмосковье будут штрафовать за тарелки

Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект о штрафах за размещение на домах предметов, меняющих облик зданий. Наказание предусмотрено за установку антенн и кондиционеров.

В случае, если антенны и кондиционеры портят внешний облик зданий, собственник получит предупреждение, а при невыполнении требований понесет наказание в виде штрафа.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, депутаты хотят также ввести ответственность за ненадлежащее содержание крыш, фасадов, витрин, балконов, окон и дверных проемов.

По статистике, собственники квартир чаще всего устанавливают спутниковые тарелки. Их основным поставщиком в России является компания «Триколор». В Подмосковном филиале компании рассказали «360», что с гражданами работают частники, которым компания передает контакты клиентов. Индивидуальные мастера отвечают за место установки.

Профессиональные установщики заявляют, что во избежание штрафов можно установить антенну на крыше дома. Однако такой вариант обойдется клиенту дороже.

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