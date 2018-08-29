Подмосковье будет восстанавливать старые санатории региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генпрокурор Юрий Чайка осмотрели санаторий работников прокураторы «Истра», в котором завершился второй этап реконструкции.

Губернатор также осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом, сауной, двумя бассейнами и залом единоборств.

Андрей Воробьев заявил, что Московская область заинтересована в развитии этого направления, передает «Подмосковье сегодня».