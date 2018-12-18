РФ подготовит «ядерную триаду» против активности НАТО у границ

РФ подготовит «ядерную триаду» против активности НАТО у границ

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании комиссии Минобороны, где рассказал о задачах на будущий год. Глава государства обратил внимание на усиление военной активности НАТО у российской границы.

«Надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами», - сказал президент.

Основной из них станет укрепление военного потенциала «ядерной триады» (стратегической авиации, межконтинентальных ракет и подводных ракетоносцев). По мнению независимого эксперта Игоря Николайчука, Россия таким образом готовит симметричный ответ, предусматривающий оснащение армии новым вооружением и активизацию деятельности на мировой арене.

Он отметил, что НАТО, согласно военной доктрины 2015 года, является главным противником России. Первое время альянс объяснял свою деятельность необходимостью борьбы с международным терроризмом. Теперь, заявил Николайчук ФБА «Экономика сегодня», ни одна встреча не обходится без критики России, которую считают главной угрозой для Европы и НАТО.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что для укрепления обороноспособности России нужно не только оснащать армию новейшими системами вооружения, но и проводить выучку войск. Другое направление предполагает включение военно-дипломатических подходов и усиление военно-технического сотрудничества со странами.

Ранее в ООН простым большинством голосов приняли антироссийскую резолюцию Украины о милитаризации Крыма.

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Места: Россия
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