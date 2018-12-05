Депутаты могут отменить налог для старых и дешевых авто

Депутаты могут отменить налог для старых и дешевых авто

Член фракции ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог для автомобилей, чей возраст старше десяти лет, а стоимость ниже одного миллиона рублей. Свое предложение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

По его словам, в настоящее время число сделок по покупке старых авто превышает долю продаж новых. Из-за недостатка средств граждане вынуждены приобретать машины с пробегом. Возраст таких автомобилей, как правило, превышает десять лет.

Россияне покупают такие автомобили, чтобы использовать их в «исключительных случаях». Облагая налогом поддержанные авто, государство способствует ухудшению материального положения россиян с невысоким уровнем доходов, считает депутат.

Он указывает на несправедливость расчета транспортного налога, который учитывает мощность двигателя. По словам Власова, две машины одинаковой мощности, но разных лет производства имеют большую разницу в стоимости.

Депутат просит Минпромторг дать оценку данным предложениям и проанализировать возможность реализации такой инициативы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самая бюджетная иномарка в России обойдется в 459,9 тыс. рублей. За эту сумму можно приобрести китайский Brilliance H230.

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