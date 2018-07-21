РПЦ поддержала отмену уголовного наказания за репосты
Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион одобрил инициативу депутатов отменить уголовное преследование за репосты чужих сообщений в соцсетях.
«Я думаю, что ответственность за публикации несут те, кто осуществляет эти публикации», - отметил он.
Митрополит добавил, что при публикации чужих материалов человек берет на себя определенную ответственность, поэтому необходимо наличие определенных систем контроля. В качестве таких мер митрополит предложил блокировку сайтов, распространяющих опасную информацию, передает РИА Новости.
В конце июня в Госдуму было внесено несколько законопроектов, которые предлагают отменить уголовную ответственность за репосты в соцсетях.
Следующая новость Сергей Лавров просит США отпустить Марию Бутину
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии