РПЦ поддержала отмену уголовного наказания за репосты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион одобрил инициативу депутатов отменить уголовное преследование за репосты чужих сообщений в соцсетях.

«Я думаю, что ответственность за публикации несут те, кто осуществляет эти публикации», - отметил он.

Митрополит добавил, что при публикации чужих материалов человек берет на себя определенную ответственность, поэтому необходимо наличие определенных систем контроля. В качестве таких мер митрополит предложил блокировку сайтов, распространяющих опасную информацию, передает РИА Новости.

В конце июня в Госдуму было внесено несколько законопроектов, которые предлагают отменить уголовную ответственность за репосты в соцсетях.