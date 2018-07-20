Подарок Владимира Путина вызвал паранойю у разведки США
Футбольный мяч, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе встречи в Хельсинки, не дает покоя разведке США.
По словам главы американского ведомства Дэниэла Коутса, за мячом тщательно присматривают, чтобы проверить, нет ли в подарке Путина прослушивающих устройств.
16 июля в Хельсинки президент Путин вручил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу со словами: «Теперь мяч на вашей стороне». Глава США передал сувенир жене Мелании и велел отдать его их сыну, сообщает Ura.ru.
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