Подарок Владимира Путина вызвал паранойю у разведки США

Футбольный мяч, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе встречи в Хельсинки, не дает покоя разведке США.

По словам главы американского ведомства Дэниэла Коутса, за мячом тщательно присматривают, чтобы проверить, нет ли в подарке Путина прослушивающих устройств.

16 июля в Хельсинки президент Путин вручил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу со словами: «Теперь мяч на вашей стороне». Глава США передал сувенир жене Мелании и велел отдать его их сыну, сообщает Ura.ru.