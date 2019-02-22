Подарочные перспективы мужчин на 23 февраля выяснил ВЦИОМ

Подарочные перспективы мужчин на 23 февраля выяснил ВЦИОМ

Почти 22% российских мужчин на День защитника Отечества хотят получить туристическую путевку, еще 17% - автомобиль. Однако самыми популярными подарками, как выяснили социологи, станут духи, авторучки и блокноты.

По данным ВЦИОМ, в число желанных подарков мужчин вошли путешествие, автомобиль, билеты на концерт или ужин в ресторане. Каждый десятый мужчина хотел бы смартфон, столько же мечтают о подарке в виде книги.

Однако ожидания мужчин и выбор женщин абсолютно расходятся. Турпутевку подарят только 1% женщин.

В числе самых популярных подарков на 23 февраля станут парфюмерия (35%), ручки и блокноты (29%), одежда и обувь (16%), деликатесы и спиртные напитки (13%). Каждая десятая женщина в России (12%) подарит деньги, чтобы мужчина мог сам выбрать себе подарок, пишет ТАСС.

Опрос проводился 20 февраля среди 1600 россиян посредством телефонного интервью.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Курсантов МВД в Москве выгнали «грызть гранит науки» на морозе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО