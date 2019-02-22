Подарочные перспективы мужчин на 23 февраля выяснил ВЦИОМ

Почти 22% российских мужчин на День защитника Отечества хотят получить туристическую путевку, еще 17% - автомобиль. Однако самыми популярными подарками, как выяснили социологи, станут духи, авторучки и блокноты.

По данным ВЦИОМ, в число желанных подарков мужчин вошли путешествие, автомобиль, билеты на концерт или ужин в ресторане. Каждый десятый мужчина хотел бы смартфон, столько же мечтают о подарке в виде книги.

Однако ожидания мужчин и выбор женщин абсолютно расходятся. Турпутевку подарят только 1% женщин.

В числе самых популярных подарков на 23 февраля станут парфюмерия (35%), ручки и блокноты (29%), одежда и обувь (16%), деликатесы и спиртные напитки (13%). Каждая десятая женщина в России (12%) подарит деньги, чтобы мужчина мог сам выбрать себе подарок, пишет ТАСС.

Опрос проводился 20 февраля среди 1600 россиян посредством телефонного интервью.