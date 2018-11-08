Почтовые переводы от 100 тысяч рублей возьмут на контроль

Росфинмониторинг установит контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. рублей. Соответствующие нормы указаны в законопроекте, который внесен в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.

Обязательный контроль установят на переводы, равные или превышающие 100 тыс. рублей. Также Росфинмониторинг обяжут контролировать переводы в иностранной валюте, эквивалентные 100 тыс. рублей.

Ведомству также предлагают проконтролировать денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тыс. рублей. Осуществляющие такие переводы организации обяжут предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Контроль за финансовыми операциями установлен в качестве меры по противодействию отмыванию преступных доходов. Сейчас в России введен обязательный контроль за сделками на сумму от 600 тыс. рублей.