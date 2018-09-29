«Почта России» отчиталась о сокращении времени ожидания в очередях

«Почта России» добилась сокращения времени ожидания в очередях до 5 минут. Об этом рассказал генеральный директор компании Николай Подгузов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Прежде время ожидания составляло около 10 минут. Сейчас в связи с сокращением времени на обслуживание до 5 минут число жалоб уменьшилось втрое, отметил Подгузов.

Запуск сервиса электронной идентификации клиента ускорил время выдачи посылок в отделениях. Сейчас с использованием данной технологии выдается 20% почтовых отправлений, в скором времени это количество будет доведено до 50%, передает РИА Новости.

В сентябре «Почта России» вместе с ВТБ создала компанию «Национальные логистические технологии». За два с половиной года будет создана цифровая инфраструктура почтового оператора из 38 логистических центров.

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