«Почта России» начала переход в статус акционерного общества

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» начало процесс перехода в новую организационно-правовую форму. К 2019 году «Почта» станет акционерным обществом.

Закон об акционировании был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 июня. Согласно документу, «Почту России» преобразуют в непубличное акционерное общество, акции которого на 100% будут принадлежать государству.

Предприятию предстоит провести инвентаризацию имущества, разработать устав акционерного общества, сформировать состав органов управления. Среди процедур также регистрация выпуска акций предприятия Банком России, передает Агентство экономической информации «Прайм».

Сейчас уже определены ключевые органы управления в структуре АО: к их числу относятся единственный акционер в лице государства, совет директоров, правление и гендиректор. Глава предприятия Николай Подгузов считает, что акционирование «Почты» повысит ее инвестиционную привлекательность.

Законопроект об акционировании предприятия был внесен в Госдуму в июне 2014 года. В апреле 2018 года депутаты подготовили обновленный документ, который поддержали правительство и администрация президента.