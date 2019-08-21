В Москве объяснили частый ремонт дорог
Частый ремонт дорог в Москве связан с заботой о транспортной безопасности. Именно этим власти объясняют введение в городе ремонтного цикла.
Основной причиной замены асфальта на московских улицах является образование поперечной неровности - колейности. Примерно четверть по площади всех дорожных объектов должно ремонтироваться раз в три года.
Проанализировав ежегодно публикуемые департаментом ЖКХ планы ремонта дорог можно обнаружить,что как минимум на 130 улицах за последние четыре года ремонт прошел два и более раз.
Указанная в контрактах гарантия на ремонт дорог любых категорий при этом никогда не превышает трех лет, по этому оснований для его проведения чаще чем раз в три нет, сообщает РБК.
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